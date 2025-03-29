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00:48, 29 марта 2025Путешествия

МАК назвал причину авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году

МАК: Причиной авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ben Klewais / Unsplash

Причиной авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года стали действия командира воздушного судна при посадке. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что самолет трижды грубо приземлился, а при втором и третьем касаниях перегрузка значительно превысила максимально допустимые значения. В результате топливные баки судна разрушились, их содержимое разлилось и начался пожар.

Также в отечете говорится, что к возникновению катастрофы привела недостаточная эффективность программ подготовки пилотов для лайнера SSJ-100 в условиях сложных ситуаций.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 сгорел в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате не выжил 41 человек. В отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. Он не признал вину. В июне 2023 года суд приговорил Евдокимова к шести годам колонии-поселения.

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