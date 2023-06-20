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11:52, 20 июня 2023Силовые структуры

Суд отправил в колонию пилота сгоревшего в Шереметьево в 2019 году Superjet

Командира сгоревшего в Шереметьево в 2019 году Superjet приговорили к 6 годам колонии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Химкинский городской суд Московской области признал командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб. Об этом во вторник, 20 июня, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 мая 2019 года Евдокимов осуществил грубую посадку на взялетно-посадочную полосу с нарушением установленных правил, из-за чего произошло возгорание самолета и погибли 40 пассажиром и один член экипажа. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Виновному пилоту Superjet назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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    Владимир Седов
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