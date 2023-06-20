Суд отправил в колонию пилота сгоревшего в Шереметьево в 2019 году Superjet

Командира сгоревшего в Шереметьево в 2019 году Superjet приговорили к 6 годам колонии

Химкинский городской суд Московской области признал командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб. Об этом во вторник, 20 июня, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 мая 2019 года Евдокимов осуществил грубую посадку на взялетно-посадочную полосу с нарушением установленных правил, из-за чего произошло возгорание самолета и погибли 40 пассажиром и один член экипажа. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Виновному пилоту Superjet назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.