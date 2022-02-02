Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыта дата суда по искам потерпевших по делу об авиакатастрофе в Шереметьево

Суд в Париже рассмотрит иски потерпевших по делу об авиакатастрофе в Шереметьево 4 апреля

Кадр: СК РФ

Суд в Париже 4 апреля приступит к рассмотрению исков потерпевших в результате жесткой посадки и возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в 2019 году. Об этом рассказал адвокат пострадавших Игорь Трунов в разговоре с ТАСС.

Помимо даты заседания, Трунов раскрыл общую сумму исковых требований. Так, суммы исков составляют от 500 тысяч до 1,5 миллиона евро за каждого пострадавшего и погибшего. В сумме это выходит примерно в 25 миллионов евро.

Материалы по теме:
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки» Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
21 мая
«Каждый день думаю о погибших» В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
«Каждый день думаю о погибших»В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
3 января

По словам адвоката, ответчиками в суде выступят пять французских компаний-поставщиков систем и частей самолета, а также одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics, PowerJet, L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), Curtiss-Wright Corp.

Турунов напомнил, что, согласно комплексному заключению экспертов в области авиационной безопасности, авиакатастрофа произошла из-за дефектов в строении SSJ-100 и его несоответствия нормам летной годности. При аварийной посадке не произошло опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки, что в свою очередь привело к разрушению кессонов топливных баков, лавинообразному истечению топлива и пожару.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил слова Путина о предложениях США по гарантиям безопасности
Кремль заявил о непредсказуемости США в вопросе санкций против России
Курс рубля вырос после заявлений Кремля о санкциях США
В Узбекистане предложили полностью запретить TikTok
Доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении храпа
В российском регионе из-за коронавируса приостановили медосмотры
В Совфеде дали оценку перспективам переговоров по безопасности
Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео
Раскрыты данные о безопасности лифтов в жилых домах России
Виторган ответил Шнурову на его шутку о сыне Собчак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.