Раскрыта дата суда по искам потерпевших по делу об авиакатастрофе в Шереметьево

Суд в Париже 4 апреля приступит к рассмотрению исков потерпевших в результате жесткой посадки и возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в 2019 году. Об этом рассказал адвокат пострадавших Игорь Трунов в разговоре с ТАСС.

Помимо даты заседания, Трунов раскрыл общую сумму исковых требований. Так, суммы исков составляют от 500 тысяч до 1,5 миллиона евро за каждого пострадавшего и погибшего. В сумме это выходит примерно в 25 миллионов евро.

По словам адвоката, ответчиками в суде выступят пять французских компаний-поставщиков систем и частей самолета, а также одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics, PowerJet, L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), Curtiss-Wright Corp.

Турунов напомнил, что, согласно комплексному заключению экспертов в области авиационной безопасности, авиакатастрофа произошла из-за дефектов в строении SSJ-100 и его несоответствия нормам летной годности. При аварийной посадке не произошло опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки, что в свою очередь привело к разрушению кессонов топливных баков, лавинообразному истечению топлива и пожару.