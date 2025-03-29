Майли Сайрус показала фигуру в прозрачном платье

Американская певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в телесном боди. Поверх него звезда надела черное прозрачное платье.

Упомянутый предмет гардероба с длинными рукавами был декорирован пайетками и частично демонстрировал тело звезды. Стилисты сделали исполнительнице укладку, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее в марте внешность Майли Сайрус на «Оскаре» оценили в сети со словами «испортила себе жизнь». Знаменитость вышла в свет в черном и расшитом пайетками макси-платье бренда Alexander McQueen с прозрачным низом.