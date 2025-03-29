Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:38, 29 марта 2025Ценности

Майли Сайрус показала фигуру в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mileycyrus

Американская певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в телесном боди. Поверх него звезда надела черное прозрачное платье.

Упомянутый предмет гардероба с длинными рукавами был декорирован пайетками и частично демонстрировал тело звезды. Стилисты сделали исполнительнице укладку, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее в марте внешность Майли Сайрус на «Оскаре» оценили в сети со словами «испортила себе жизнь». Знаменитость вышла в свет в черном и расшитом пайетками макси-платье бренда Alexander McQueen с прозрачным низом.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус. Что о нем известно?

    Роспотребнадзор сделал заявление о новом неизвестном вирусе

    Холанда обвинили в нанесении травм маскоту «Манчестер Сити»

    Власти немецкого острова разместили в газетах вакансию на должность мэра

    Режиссер московского театра устроил пьяный дебош в баре

    Майли Сайрус показала фигуру в прозрачном платье

    Российский дрон увернулся от перехвата и взорвал блиндаж ВСУ

    Гуцул назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю народа Гагаузии

    Российские туристы рассказали об обстановке в Бангкоке во время землетрясения

    МВФ назвал год окончания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше