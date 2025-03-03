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16:47, 3 марта 2025Ценности

Внешность Майли Сайрус на «Оскаре» оценили в сети со словами «испортила себе жизнь»

Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Внешность американской певицы и актрисы Майли Сайрус на церемонии вручения премии «Оскар» оценили в сети со словами «испортила себе жизнь». Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

32-летняя знаменитость вышла в свет в черном и расшитом пайетками макси-платье бренда Alexander McQueen с прозрачным низом. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли, а также короткие перчатки, массивные серьги и браслет. При этом исполнительница предстала перед публикой с обесцвеченными бровями.

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Пользователи сети высказались относительно образа Сайрус в комментариях под материалом. «Обесцвеченные брови и ужасные татуировки. Если она стремилась к гламуру, то промахнулась», «Обесцвеченные брови смотрятся ужасно на всех», «Фу, она отвратительна», «Думал, что эта тенденция закончилась», «Определенно испортила себе жизнь», — высказались они.

В феврале Майли Сайрус снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера. Звезда позировала перед камерой, повернувшись к ней боком и обвязав талию широким синим поясом.

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