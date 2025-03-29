На Западе заявили о победившей в прокси-войне России

SC: Россия одержала победу в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине

Россия одержала победу в прокси-войне, инициированной НАТО на Украине. Об этом написало издание Strategic Culture.

«Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России», — сказано в статье.

По мнению журналистов, военная авантюра Парижа и Лондона с отправкой «миротворцев» на Украину может обернуться еще более масштабной войной. При этом ни французы, ни британцы не обладают серьезной военной мощью, говорится в материале.

Ранее в Кремле заявили, что РФ неоднократно говорила, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну Москвы и Запада и слова госсекретаря США Марко Рубио об этом свидетельствуют.

До этого Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Соединенными Штатами и Россией. Он подчеркнул, что этого мнения придерживается и президент США Дональд Трамп.