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13:59, 29 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Оценены шансы Москвы повлиять на арест главы Гагаузии

Экс-глава МИД Приднестровья Шевчук: РФ не может повлиять на арест Гуцул
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На данный момент Россия не может повлиять на ситуацию в Гагаузии. Об этом заявила в комментарии «Ленте.ру» экс-министр иностранных дел Приднестровья Нина Шевчук.

«Как эксперт я могу сказать, что на данный момент никаких инструментов влияния Москвы на ситуацию в Гагаузии нет», — оценила шансы России Шевчук, уточнив, что не занимает никаких дипломатических должностей, поэтому не располагает закрытой информацией.

Экс-министр иностранных дел пояснила, что президент Молдавии Майя Санду ощущает мощнейшую поддержку со стороны Европейского союза и транслирует их повестку. Политик добавила, что покровительство Запада привело Санду в президентское кресло.

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под арест на 20 суток.

Политолог Вадим Трухачев заявил, что у Москвы весьма ограниченный арсенал влияния на ситуацию в Гагаузии из-за отсутствия общей границы с Молдавией и контроля над территорией Одесской области. «Можно перекрыть поставки газа, но от этого пострадает и Приднестровье, потому что ему тоже перекроют поставки газа», — добавил он.

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