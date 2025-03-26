«Это месть за отказ подчиняться власти». В Молдавии задержали ключевого пророссийского оппозиционера. Как на это ответит Москва?

ГП Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул на 72 часа

Генеральная прокуратура Молдавии подтвердила задержание башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул на 72 часа. Политик была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта по обвинению в нарушении финансирования предвыборной кампании в 2023 году.

Как заявил в комментарии «Ленте.ру» политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, задержание Гуцул является попыткой властей Молдавии зачистить пророссийскую оппозицию в стране перед предстоящими парламентскими выборами.

Главу Гагаузии задержали под предлогом запрета на выезд из страны

В ходе мероприятий пограничного контроля на выходе из аэропорта Кишинева вечером 25 марта было установлено, что глава Гагаузии фигурирует в системах со статусом «оперативное задание». На этом основании политику было отказано в выезде из Молдавии, а впоследствии она была задержана сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) страны.

Как сообщила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер, Генпрокуратура страны готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней. При этом подчеркивается, что глава Гагаузии летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса и имела на руках обратный билет в Кишинев.

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Гуцул предъявят обвинения в нарушении финансирования выборов

По данным НЦБК, в ходе предвыборной кампании на избирательный счет Гуцул поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (1,7 миллиона рублей), которые впоследствии использовали в избирательной кампании. 25 марта в рамках этого же расследования ведомство провело обыски у вице-мэра города Оргеев, отвечавшего за банковские счета избирательной кампании. Личность подозреваемого чиновника не раскрывается.

Мы прекрасно понимаем, с чем имеем дело: это не уголовное дело — это политическое давление. Это месть за принципиальность, за позицию, за отказ подчиняться власти Евгения Гуцул башкан (глава) Гагаузии

В апреле 2024 года молдавская антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Ее обвинили в сознательном «принятии финансирования от организованной преступной группы или преступной организации», политику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В Гагаузии начались протесты в поддержку главы региона

В столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку башкана. Как заявил общественный деятель и двоюродный брат бывшей главы автономии Ирины Влах Михаил, назначение Гуцул на должность является выбором жителей региона.

Народное собрание Гагаузии потребовало на срочном заседании от властей Молдавии освободить главу автономии. Законодатели также потребовали прекращения дискриминации автономии, а также независимого международного расследования действий молдавских силовиков.

Молдавский оппозиционер Илан Шор назвал причину задержания главы Гагаузии. Он предположил, что власти страны задержали политика для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией.

Глава Гагаузии посещала Россию и договаривалась о работе российских банков в Молдавии

Визиты Гуцул в Россию неоднократно становились поводом для ее преследования властями Молдавии. В частности, в сентябре 2024 года она прервала визит в страну из-за очередного судебного заседания по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор». В феврале 2025 года политика также дополнительно досматривали в аэропорту Кишинева при въезде в страну.

На посту главы Гагаузии она также пыталась наладить и экономическое партнерство с Россией. В частности, в апреле 2024 года российский ПСБ открыл счета для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.

Москва заявила об открытом давлении властей Молдавии на оппозицию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал задержание главы Гагаузии неприкрытым давлением на оппозицию. По его оценке, объектом преследования молдавских властей становится любой политик, имеющий хоть какую-то популярность в стране и представляющий теоретическую угрозу президенту Молдавии Майе Санду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия правоохранительных органов Молдавии беспределом и открытым политическим террором. Дипломат подчеркнула, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.

В действиях Санду увидели влияние Запада

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Вадим Трухачев, решение властей Молдавии связано с внешним влиянием Европейского союза (ЕС). Он указал на наличие гражданства Румынии у Санду и других молдавских политиков. Эксперт подчеркнул, что вероятный арест Гуцул негативно повлияет на перспективы оппозиции на предстоящих выборах. По его мнению, власти намерены зачистить политическое поле от пророссийских игроков перед голосованием.

Возможно, ее заставят уехать в Россию. Как заставили того же Шора Вадим Трухачев доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ

Политолог также оценил возможные ответные действия России после ареста Гуцул. Эксперт подчеркнул ограниченный арсенал мер Москвы из-за отсутствия общей границы с Молдавией и контроля над территорией Одесской области.