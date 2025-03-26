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12:54, 26 марта 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали задержание главы Гагаузии

Песков: Власти Молдавии открыто оказывают давление на оппонентов Санду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти Молдавии открыто оказывают давление на оппонентов действующего президента страны Майи Санду. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал задержание башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. По его оценке, объектом преследования молдавских властей становится любой политик, имеющий хоть какую-то популярность в стране и представляющий теоретическую угрозу Санду.

Ранее генеральная прокуратура Молдавии подтвердила задержание Гуцул на 72 часа. Как утверждается, глава Гагаузии фигурирует в системах со статусом «оперативное задание».

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