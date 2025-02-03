Главу Гагаузии впустили в Молдавию после досмотра

Гуцул впустили в Молдавию после досмотра в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузии Евгению Гуцул впустили в Молдавию после проведения дополнительного досмотра в аэропорту Кишинева. Об этом заявила пресс-служба политика, ее слова приводит РИА Новости.

«Евгению Гуцул пропустили в страну — после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева», — рассказал представитель пресс-службы.

Причины дополнительной проверки неизвестны.

Ранее сообщалось, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра. Отмечалось, что задержание произошло в тот момент, когда глава Гагаузии готовилась к вылету.

До того Гуцул заявила, что Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Помимо этого, лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества.