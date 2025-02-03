Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:38, 3 февраля 2025Бывший СССР

Главу Гагаузии впустили в Молдавию после досмотра

Гуцул впустили в Молдавию после досмотра в аэропорту Кишинева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

Главу Гагаузии Евгению Гуцул впустили в Молдавию после проведения дополнительного досмотра в аэропорту Кишинева. Об этом заявила пресс-служба политика, ее слова приводит РИА Новости.

«Евгению Гуцул пропустили в страну — после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева», — рассказал представитель пресс-службы.

Причины дополнительной проверки неизвестны.

Ранее сообщалось, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра. Отмечалось, что задержание произошло в тот момент, когда глава Гагаузии готовилась к вылету.

До того Гуцул заявила, что Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Помимо этого, лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      Посол назвал возможные сроки визита президента Индонезии в Россию

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году

      Отверстия обнаружили на дне Атлантического океана

      Трехметровый крокодил погнался за знаменитой певицей

      В Ленобласти в аварии с междугородним автобусом пострадали 13 человек

      Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

      Активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству

      Эск-советник Залужного призвал снизить мобилизационный возраст

      В Британии захотели ввести новые санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше