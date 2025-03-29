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16:15, 29 марта 2025Экономика

Подсчитаны расходы США на борьбу с мигрантами

CNN: За несколько месяцев США потратили на борьбу с мигрантами более $300 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

США за несколько месяцев борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком потратили более 300 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники телеканала CNN в Минобороны страны сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, за первый месяц противодействия мигрантам Пентагон потратил около 250 миллионов долларов. К середине марта эта цифра выросла до 328 миллионов без учета расходов министерства внутренней безопасности и некоторых других ведомств.

«Крупномасштабная военная операция администрации [президента США Дональда] Трампа на южной границе по снижению иммиграции и притока наркотиков уже стоила налогоплательщикам более 300 миллионов долларов», — констатирует телеканал.

Если такая тенденция сохранится, то первый год действия программы по противодействию нелегалам и наркотрафику обойдется бюджету более чем в два миллиарда, отмечают источники.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп заявил, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, глава государства готова закрыть южную границу США. Кроме того, ради снижения наркотрафика Трамп ввел против стран, откуда поступает фентанил, 25-процентные пошлины.

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