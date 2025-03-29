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23:37, 29 марта 2025Ценности

Покалеченная в Дубае модель Ковальчук пришла в себя

aif.ru: Покалеченная в Дубае модель Ковальчук пришла в себя
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук перенесла операцию и пришла в себя, рассказала aif.ru ее подруга.

По ее словам, модели предстоит еще две операции. В случае успешного лечения она сможет начать говорить. В материале издания говорится, что подруга Ковальчук не ответила, когда модель сможет «раскрыть общественности, кто причастен к ее травмам».

Ранее появилась информация, что Ковальчук видели незадолго до ее исчезновения. Как рассказали знакомые девушки, при этом она находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, впадая в «непонятные истерики». Также было высказано предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на «тусовку», за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

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