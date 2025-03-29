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21:53, 29 марта 2025Путешествия

Процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян начался

В Египте начали процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David McArthur MBE / Reuters

В Египте начался процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Хургаде. Об этом сообщило генконсульство РФ РИА Новости.

В российском диппредставительстве уточнили, что данный процесс займет определенное время в соответствии с процедурами. Отмечается, что расходы несут страховые компании.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. Кроме того, двое пострадавших граждан РФ остаются в больницах.

Представители компании отметили, что судно использовалось 10 лет и было единственным в распоряжении фирмы, на котором проводились подводные часовые туры.

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