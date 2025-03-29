Путешествие Федора Конюхова через океан досрочно завершилось из-за поломки лодки

У Федора Конюхова сломалась весельная лодка, он досрочно прекратил путешествие

Переход от Южной Америки до Австралии на веслах досрочно завершился для российского путешественника Федора Конюхова из-за поломавшейся лодки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у весельной лодки случилось множество поломок систем управления и жизнеобеспечения, из-за чего на 114-й день плавания Конюхов принял решение завершить путешествие. В ближайшие дни в Индийском океане его подберет проходящее судно. Отмечается, что путешественник надеется взять лодку на борт, но если это не выйдет, существует план Б — задраить люки и отправить ее дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем, что позволит в дальнейшем отбуксировать ее в порт.

Федор Конюхов планировал преодолеть расстояние в 18 тысяч километров за 200 дней на девятиметровой лодке, вес которой без загрузки составляет 400 килограммов. Судно разделено на отсеки для хранения провизии, оборудования, есть место для отдыха. С собой у путешественника было припасено 100 килограммов сублимированных продуктов, спутниковая связь и солнечные батареи.

Несмотря на досрочное завершение путешествия, Конюхов успел побить очередной рекорд. В феврале он стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке.