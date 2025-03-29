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18:36, 29 марта 2025Бывший СССР

Российский дрон увернулся от перехвата и взорвал блиндаж ВСУ

РИА Новости: Российский БПЛА увернулся от украинского и взорвал блиндаж ВСУ
Никита Савин
Никита Савин

Дрон Вооруженных сил (ВС) России увернулся от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взорвал блиндаж с украинскими солдатами. Видео работы российских военных попало в распоряжение РИА Новости.

На кадрах записи видно, как российский оптоволоконный дрон уничтожает ретранслятор Вооруженных сил Украины. Противник попытался сбить следующий БПЛА ВС России своим беспилотником, однако оператор увернулся от него и поразил блиндаж, где находится украинский расчет.

После этого началась повторная детонация, а затем еще одним прямым попаданием был уничтожен подвал, где находилось трое солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что дрон российских войск с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ. Происшествие попало на видео.

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