Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

Дрон ВС России с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

Дрон российских войск с помощью деревянной палки сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «WarGonzo».

Авторы канала сообщают, что им часто поступают подобные видео с донецкого фронта. Они заключили, что в истории военного дела процессы цикличны, так как последнее технологическое новшество может быть сбито обычной палкой.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На видео видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, после чего загорается и падает.

До этого Минобороны России представило видеокадры применения дронов-сеткометов против беспилотников ВСУ.

