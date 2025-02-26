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18:53, 26 февраля 2025Бывший СССР

Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

Дрон ВС России с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Дрон российских войск с помощью деревянной палки сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «WarGonzo».

Авторы канала сообщают, что им часто поступают подобные видео с донецкого фронта. Они заключили, что в истории военного дела процессы цикличны, так как последнее технологическое новшество может быть сбито обычной палкой.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На видео видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, после чего загорается и падает.

До этого Минобороны России представило видеокадры применения дронов-сеткометов против беспилотников ВСУ.

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