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20:13, 29 марта 2025Россия

Российский снайпер рассказал о зачистке населенного пункта в ДНР за час

РИА Новости: ВС России зачистили Днепроэнергию в ДНР за час
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России зачистили населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР) от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Коваль.

«Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — заявил российский военный.

По словам Коваля, этот населенный пункт представляет собой улицу, застроенную частными домами. Трудностей во время его зачистки у российских штурмовиков не возникло.

Ранее российский снайпер с позывным Коваль рассказал, что операторы беспилотников ВСУ били по своим в Днепроэнергии. Они попытались уничтожить сослуживцев, которые сдались в плен.

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