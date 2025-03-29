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19:55, 29 марта 2025Россия

Операторы беспилотников ВСУ били по своим военным в ДНР

РИА Новости: ВСУ били по своим беспилотниками в Днепроэнергии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alina Smutko / Reuters

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по своим солдатам, которые сдавались в плен в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Коваль.

По словам российского военного, во время зачистки населенного пункта операторы беспилотников ВСУ заметили, что нескольких украинских солдат, засевших в подвале, вскоре возьмут в плен российские штурмовики. После этого украинская сторона начала наносить удары при помощи БПЛА по подвалу.

Коваль добавил, что оставшихся в живых солдат ВСУ российским штурмовикам пришлось вытаскивать под ударами дронов. Как отмечает российское информационное агентство, об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР Минобороны РФ сообщил 12 марта.

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Ранее сообщалось, что оператор дрона ВСУ ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен ВС России в Запорожской области. Украинский беспилотник атаковал машину, в которой находились пленные.

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