Операторы беспилотников ВСУ били по своим военным в ДНР

РИА Новости: ВСУ били по своим беспилотниками в Днепроэнергии

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по своим солдатам, которые сдавались в плен в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Коваль.

По словам российского военного, во время зачистки населенного пункта операторы беспилотников ВСУ заметили, что нескольких украинских солдат, засевших в подвале, вскоре возьмут в плен российские штурмовики. После этого украинская сторона начала наносить удары при помощи БПЛА по подвалу.

Коваль добавил, что оставшихся в живых солдат ВСУ российским штурмовикам пришлось вытаскивать под ударами дронов. Как отмечает российское информационное агентство, об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР Минобороны РФ сообщил 12 марта.

Ранее сообщалось, что оператор дрона ВСУ ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен ВС России в Запорожской области. Украинский беспилотник атаковал машину, в которой находились пленные.