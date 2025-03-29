Российский уголовник расправился с 13-летней школьницей после изнасилования

В Тверской области задержали расправившегося с 13-летней школьницей уголовника

В Тверской области задержан подозреваемый в расправе над 13-летней школьницей 34-летний уголовник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 21 марта девочка из деревни Рязаново ушла в гости к подруге, ее движения зафиксировала камера наружного наблюдения. Вскоре после этого она исчезла. Позже без признаков жизни ее обнаружили в лесу у СНТ «Ручеек». Вскоре силовики вышли на след подозреваемого — ранее судимого местного жителя. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней.