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16:23, 29 марта 2025Силовые структуры

Российский уголовник расправился с 13-летней школьницей после изнасилования

В Тверской области задержали расправившегося с 13-летней школьницей уголовника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Тверской области

В Тверской области задержан подозреваемый в расправе над 13-летней школьницей 34-летний уголовник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 21 марта девочка из деревни Рязаново ушла в гости к подруге, ее движения зафиксировала камера наружного наблюдения. Вскоре после этого она исчезла. Позже без признаков жизни ее обнаружили в лесу у СНТ «Ручеек». Вскоре силовики вышли на след подозреваемого — ранее судимого местного жителя. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней.

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