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08:07, 29 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о минировании ВСУ жилых домов в Курской области

Украинские саперы минируют жилые дома, отступая из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливают в жилых домах взрывные устройства, реагирующие на движение. Об этом заявил командир саперной роты 89-го саперного полка с позывным Селес в беседе с ТАСС.

«Пехотинцы в основном использует гранаты, а саперы могут использовать аналоги нашей МОН-50 или взрывные устройства с датчиками», — сказал он. По его словам, российские саперы часто бросают внутрь горсть патронов или болтов, датчик срабатывает и СВУ взрывается. По словам собеседника агентства, украинские военные часто маскируют мины под обломками или в дверях.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

До этого украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.

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