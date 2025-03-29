Украинцы начали продавать в интернете награбленное в Курской области

РИА: Украинцы продают похищенное у жителей Курской области имущество в интернете

Украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. Об этом узнало РИА Новости после анализа данных соцсетей.

Среди прочего, в интернете начали реализовывать похищенный алкоголь: водку и бренди. Уточняется, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые мародерствовали в Курской области, захватили с собой даже чехлы для телефонов.

Ранее сообщалось, что из-за мародерства, вандализма и грабежей бойцы ВСУ превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Они грабят как магазины и склады, так и квартиры и частные дома, из региона вывезено буквально все, рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».