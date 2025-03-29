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07:43, 29 марта 2025Бывший СССР

Украинцы начали продавать в интернете награбленное в Курской области

РИА: Украинцы продают похищенное у жителей Курской области имущество в интернете
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. Об этом узнало РИА Новости после анализа данных соцсетей.

Среди прочего, в интернете начали реализовывать похищенный алкоголь: водку и бренди. Уточняется, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые мародерствовали в Курской области, захватили с собой даже чехлы для телефонов.

Ранее сообщалось, что из-за мародерства, вандализма и грабежей бойцы ВСУ превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Они грабят как магазины и склады, так и квартиры и частные дома, из региона вывезено буквально все, рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

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