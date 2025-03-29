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12:22, 29 марта 2025Мир

В Германии призвали задуматься о смягчении санкций против России

Премьер Саксонии Кречмер призвал задуматься о смягчении санкций против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Страны Европейского союза (ЕС), и в частности Германия, должны задуматься о смягчении санкционного режима против России. С таким призывом в интервью агентству DPA выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выдержки из публикации приводит РИА Новости.

По словам политика, действующие против Москвы ограничения невыгодны для Европы и дискуссию насчет их ослабления необходимо начать уже в ближайшее время.

«Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно», — объяснил он.

Кречмер добавил, что может представить себе начало переговоров на этот счет между президентом России Владимиром Путиным и будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, но для этого Берлину придется «что-то предложить» для Москвы.

Ранее действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность снятия санкций против России. Он заверил, что все ограничения в отношении Москвы продолжат действовать, пока на Украине не наступит мир.

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