В Москве завершилось прощание с Алексеем Веселкиным

ТАСС: Прощание с Алексеем Веселкиным на сцене РАМТ в Москве завершилось

В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным. Оно проходило на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщает ТАСС.

Почтить память артиста собрались более сотни коллег, близких и родных Веселкина. Театр посетили радио- и телеведущая Ксения Стриж, актриса Татьяна Аксюта, актеры Алексей Мясников, Александр Гришин, режиссер Павел Забелин. Траурные венки на прощание прислали из Министерства культуры России, а также коллеги из РАМТ.

«Для всех нас сегодняшний день — это личная история и потеря. (...). Каждая новая роль, спектакль была для него важна, он мог работать день и ночь. Лешу можно определить как "жажда жизни". Иначе он не мог», — поделился художественный руководитель театра Алексей Бородин

О смерти бывшего ведущего программы «Царь горы» стало известно 27 марта. Ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин скончался 26 марта в результате продолжительной болезни — он боролся с раком крови. Тело ведущего нашла его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Артисту исполнилось 63 года. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Веселкин вел несколько популярных детских телешоу: «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальная программа «50х50», а также работал на радиостанции «Маяк». В 1996 году его удостоили звания заслуженного артиста РФ. Кроме того, он служил в Российском академическом молодежном театре и снимался в телесериалах.