Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 29 марта 2025Россия

В Москве завершилось прощание с Алексеем Веселкиным

ТАСС: Прощание с Алексеем Веселкиным на сцене РАМТ в Москве завершилось
Вячеслав Агапов

Фото: Zheltyshevv / Shutterstock / Fotodom  

В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным. Оно проходило на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщает ТАСС.

Почтить память артиста собрались более сотни коллег, близких и родных Веселкина. Театр посетили радио- и телеведущая Ксения Стриж, актриса Татьяна Аксюта, актеры Алексей Мясников, Александр Гришин, режиссер Павел Забелин. Траурные венки на прощание прислали из Министерства культуры России, а также коллеги из РАМТ.

«Для всех нас сегодняшний день — это личная история и потеря. (...). Каждая новая роль, спектакль была для него важна, он мог работать день и ночь. Лешу можно определить как "жажда жизни". Иначе он не мог», — поделился художественный руководитель театра Алексей Бородин

О смерти бывшего ведущего программы «Царь горы» стало известно 27 марта. Ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин скончался 26 марта в результате продолжительной болезни — он боролся с раком крови. Тело ведущего нашла его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Артисту исполнилось 63 года. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Веселкин вел несколько популярных детских телешоу: «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальная программа «50х50», а также работал на радиостанции «Маяк». В 1996 году его удостоили звания заслуженного артиста РФ. Кроме того, он служил в Российском академическом молодежном театре и снимался в телесериалах.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России перешла в наступление близ Красноармейска. Для отражения атаки ВСУ задействовали женщин. Что известно о ходе боев?

    Россиянам подсказали способ уберечь себя от самокатчиков

    В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус

    Рогов прокомментировал встречу Зеленского с готовыми отправить военных на Украину странами

    В Москве завершилось прощание с Алексеем Веселкиным

    Украину поставили перед сложным выбором

    Силы ПВО сбили украинские БПЛА над российским регионом

    Оценены шансы Москвы повлиять на арест главы Гагаузии

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области

    Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама оказался украинцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше