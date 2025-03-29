В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус

SHOT: В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

Неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, появился в России. Об этом пишет SHOT со ссылкой на заразившихся.

Журналисты не приводят данные о количестве заболевших и госпитализированных с новой инфекцией, однако указывают, что речь идет отнюдь не о единичных случаях.

«Симптомы у заболевших одинаковые: все начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус "срубает", и невозможно встать с кровати. В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слез», — говорится в сообщении.

Как рассказывают сами заболевшие, назначенные врачами тесты на ковид и грипп показывают отрицательный результат при чрезвычайно схожих симптомах. При этом в больничных заключениях медики пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ». Они рекомендуют россиянам незамедлительно вызывать скорую при ухудшении самочувствия.

Ранее стало известно, что у российских туристов в Таиланде начали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Отдыхающая в азиатской стране жительница Москвы рассказала, что заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.