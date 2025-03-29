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11:37, 29 марта 2025Россия

В России вспомнили трагическую гибель бойцов ОМОН в засаде в Чечне

25 лет назад бойцы пермского ОМОНа были убиты и казнены чеченскими боевиками
Вячеслав Агапов
Подбитый БТР-80

Подбитый БТР-80. Фото: Svm-1977 / Wikipedia

Четверть века назад бойцы ОМОНа из Пермского края были убиты и казнены чеченскими боевиками. Трагическую гибель бойцов в засаде вспомнили в материале «Газеты.Ru».

В феврале 2000 года объединенный отряд ОМОНа из Перми и Березников отправился в Веденский район. Автоколонна попала в засаду вблизи села Джаней-Ведено, где и погибли 23 сотрудника ОМОН из Березников, 3 — из Перми, а также 10 работников правоохранительных органов.

Вооруженные силы оказались не готовы к борьбе с партизанскими отрядами, которые сменили тактику после поражений в ходе второго штурма Грозного в январе. В результате засад неприятель убивал солдат и уничтожал боевую технику, поэтому милиционеров привлекли для патрулирования и несения постовой службы, хоть их снабжение было не таким, как в армии.

Перед пермским ОМОНом стояла задача зачистить небольшое село Центорой Ножай-Юртовского района, где отсутствовали постоянные гарнизоны. Отряд отправили на двух грузовых автомобилях в сопровождении одного бронетранспортера, вооруженного только крупнокалиберным пулеметом, воздушное прикрытие колонны не осуществлялось. Кроме того, линию, по которой они вели переговоры, прослушивали боевики.

Павшие сотрудники пермского ОМОНа были посмертно удостоены орденов Мужества.

В 2022 году боевик из банды Шамиля Басаева Максим Понарьин получил пожизненный приговор за атаку на сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики в марте 2000 года.

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