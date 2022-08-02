В СКР рассказали о пожизненном сроке для боевика из банды Басаева

В СКР рассказали о еще одном пожизненном сроке для боевика Понарьина из банды Басаева

В Следственном комитете России (СКР) рассказали о еще одном пожизненном сроке лишения свободы для Максима Понарьина, боевика из банды Шамиля Басаева: он получил свой приговор за атаку на сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики в марте 2000 года. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 2 августа, сообщили в СКР.

По данным ведомства, с учетом ранее вынесенного приговора Понарьину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщались подробности совершенного преступления: в марте 2000 года фигурант был в составе преступного сообщества общей численностью не менее 100 человек. В ходе вооруженного мятежа около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики он вместе с сообщниками совершил посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района. Силовики проводили специальную операцию по восстановлению конституционного правопорядка на территории республики. В результате боестолкновения 33 сотрудника правоохранительных органов и военных погибли, девять сотрудников МВД и один военный попали в плен и затем были убиты. Более 100 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

Для Понарьина это не первый приговор: в феврале 2017 года Шатойский районный суд Чечни признал его виновным в нападении на военнослужащих и приговорил к 13 годам лишения свободы. По версии следствия, 29 февраля 2000 года Понарьин в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии в горно-лесистой местности Шатойского района. Однако к моменту судебного решения за то преступление Понарьин уже отбывал пожизненный срок, который ему дали в 2007 году за организацию взрывов в московском метро в 2004 году.