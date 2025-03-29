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22:43, 29 марта 2025Мир

Вице-премьера Сербии раскритиковали за «флирт с Москвой»

В ЕС раскритиковали вице-премьера Сербии Вулина за «флирт с Москвой»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Kirill Zykov / Reuters

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковала вице-премьера Сербии Александра Вулина за интервью российскому госагентству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N1.

По ее мнению, «флирт с Москвой» не поможет Сербии стать членом ЕС. «Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС», — подчеркнула она.

До этого Вулин дал интервью РИА Новости. В разговоре с агентством он заявил, что Сербия никогда не станет членом ЕС и выразил желание, чтобы страна однажды стала полноправным членом БРИКС. Кроме того, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с массовыми протестами.

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