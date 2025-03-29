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08:42, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Во Франции рассказали об испуге ВСУ перед оптоволоконными дронами ВС России

Le Monde: Бойцы ВСУ боятся оптоволоконных дронов ВС России, не уязвимых для РЭБ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пугает массовое применение ВС России оптоволоконных дронов, не уязвимых для РЭБ. Об этом рассказало французское издание Le Monde.

«Для нас это огромная проблема, потому что средствами радиоэлектронной борьбы их невозможно остановить», — приводятся в статье слова одного из украинских военнослужащих.

По данным автора материала, в ходе конфликта происходит постоянное развитие технологий, используемых в боевых действиях, и именно ВС РФ смогла существенно в этом преуспеть. «Именно российские войска в последние месяцы воспользовались преимуществом в этой области», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ВС России применили установку УР-77, известную как «Змей Горыныч», для уничтожения объекта противника в зоне спецоперации (СВО). Взрыв заряда вызвал дистанционную детонацию склада с боеприпасами, которая обеспечила беспрепятственное овладение опорным пунктом.

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