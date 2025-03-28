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20:25, 28 марта 2025Наука и техника

ВС России применили «Змея Горыныча» в зоне СВО

МО России: «Змей Горыныч» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России применили установку УР-77, известную как «Змей Горыныч», для уничтожения объекта противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

«Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт выявил оператор дрона в ходе воздушной разведки. После получения информации о цели расчет УР-77 оперативно занял огневую позицию и поразил позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что взрыв заряда «Змея Горыныча» вызвал дистанционную детонацию склада с боеприпасами, которая обеспечила беспрепятственное овладение опорным пунктом.

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Самоходная установка УР-77 «Метеорит» построена на шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Машина несет два заряда разминирования с дальностью до 500 метров. Один заряд может сделать проход в минном поле шириной шесть метров.

Ранее в марте стало известно, что в России разработали саперные FPV-дроны для разминирования «Кокошник». Они могут нести накладные заряды для уничтожения взрывных устройств.

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