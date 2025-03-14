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03:31, 14 марта 2025Наука и техника

В России разработали FPV-дрон для гуманитарного разминирования

В России создали саперные FPV-дроны для разминирования «Кокошник»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские специалисты разработали саперные FPV-дроны для разминирования «Кокошник», их планируется использовать для обезвреживания строений и техники на освобожденных территориях. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

«Эти аппараты куда меньше обычных FPV-дронов и имеют специальные крепления для накладных зарядов, которые они могут сбросить, если необходимо. Помимо применения инициирующего боеприпаса саперные FPV-дроны также могут выполнять функцию мобильных камер наблюдения, тяги для волочения или просто постановщика помех для последующего обезвреживания», — рассказал Кузякин.

Он отметил, что для работы дрона необходимы будут само устройство и сапер-оператор беспилотника. Таким образом, для разминирования не потребуются бойцы, подчеркнул Кузякин.

Гендиректор ЦКБР уточнил, что в настоящий момент разрабатываются разные сценарии применения «Кокошника» как на открытой местности, так и внутри построек.

Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты аэропортов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она позволяет, по словам ее гендиректора Дмитрия Москалевича, «не только защитить объект, но также гарантировать безопасность полетов».

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