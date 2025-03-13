В России создали систему защиты аэропортов от БПЛА

«Известия»: В России создали систему защиты аэропортов от БПЛА

В России создали систему защиты аэропортов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет газета «Известия».

Разработанная компанией «Неоскан» система позволяет, по словам ее гендиректора Дмитрия Москалевича, «не только защитить объект, но также гарантировать безопасность полетов». По его словам, созданная система не оказывает влияния на работу радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АЭС).

«И если компания смогла разработать универсальную систему подавления для любого типа дронов, то, безусловно, это революционный прорыв», — заметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

В апреле 2024 года РИА Новости сообщило, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак БПЛА.

В декабре 2023-го госкорпорация «Ростех» рассказала, что холдинг «Росэлектроника» впервые представил системы противодействия БПЛА «Защита» и «Серп» на выставке Egypt Defence Expo 2023 в Египте.