ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Мэр Приходько: При обстреле Горловки пострадали пять человек

При обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

По данным чиновника, количество пострадавших в результате обстрела с украинской стороны выросло до пяти. Приходько заявил, что удар по центру городу был нанесен кассетными боеприпасами.

Под обстрел попали проспект Ленина и бульвар Димитрова. В частности, было зафиксировано прямое попадание в кровлю многоквартирного дома.

19 марта сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Горловке. В результате обстрела тогда пострадали 11 человек.