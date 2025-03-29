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15:39, 29 марта 2025Бывший СССР

ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Мэр Приходько: При обстреле Горловки пострадали пять человек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

При обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

По данным чиновника, количество пострадавших в результате обстрела с украинской стороны выросло до пяти. Приходько заявил, что удар по центру городу был нанесен кассетными боеприпасами.

Под обстрел попали проспект Ленина и бульвар Димитрова. В частности, было зафиксировано прямое попадание в кровлю многоквартирного дома.

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19 марта сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Горловке. В результате обстрела тогда пострадали 11 человек.

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