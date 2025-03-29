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21:25, 29 марта 2025Бывший СССР

Украинские войска начали использовать FPV-дроны повышенной дальности

Военный эксперт Киселев: ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Украинские войска начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 километров практически по всей линии фронта, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения. Также внутри беспилотников встроен заряд пластида 90 граммов с датчиком замедления до 72 часов.

«Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 километров», — подчеркнул он. Киселев добавил, что ВСУ применяют такие аппараты на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях. Кроме того, их заметили в Белгородской и Курской областях.

Ранее в сети появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям ВСУ в Белгородской области.

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