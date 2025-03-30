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01:29, 30 марта 2025Бывший СССР

Основатель «Азова» заявил о стремлении российских войск измотать ВСУ

Основатель «Азова» Билецкий: ВС России измотают ВСУ до подписания капитуляции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Основатель «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что Россия сейчас применяет «тактику тысячи мелких порезов». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Армия».

По его словам, Вооруженным силам (ВС) России сейчас важны не оперативные успехи, а оказание постоянного давления, что бы физически и морально ослабить украинскую армию.

«Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению украинских сил на всем тысячакилометровом фронте», — заявил он. По мнению военного, российские войска стремятся измотать ВСУ. Он уверен, что «фактически будет либо коллапс, либо подписание капитуляции».

Ранее Украина расширила программу набора 18-летних новобранцев, включив бригаду «Азов».

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