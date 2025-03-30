Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию

Экс-советник Трампа Болтон: Притязания на Гренландию ссорят США с союзниками

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию могут поссорить Вашингтон с союзниками и являются разрушительными для доверительных отношений с Данией и островом. Такое мнение выразил бывший советник по национальной безопасности в первый президентский срок нынешнего хозяина Белого дома Джон Болтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью датской телерадиокомпании DR.

По его словам, никто в Конгрессе США не согласился бы применить военную силу против Гренландии и Трамп это тоже «постепенно понимает». «Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция Конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной», — полагает он.

Болтон напомнил, что идея присоединения датского острова к США озвучивалась и ранее: в 1868 году тогдашний государственный секретарь Уильям Генри Сьюард предложил купить Гренландию, а в 1947 году с таким же намерением выступил 33-й президент США Гарри Трумэн.

Экс-советник Трампа также рассказал, что действующему президенту США посоветовал купить Гренландию «один из его друзей». «Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так», — уверен Болтон.

В конце марта Дональд Трамп, который говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря, сообщил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Такое заявление он сделал после того, как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посетил крупнейший на Земле остров. В ходе визита он обвинил Данию в том, что та не способна защитить территорию. В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен раскритиковал тон Вэнса. Он подчеркнул, что «так не разговаривают с близкими союзниками».