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04:32, 30 марта 2025Мир

Трамп заявил о 100-процентном шансе присоединения Гренландии к США

Трамп: 100 процентов США получат Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Об этом он рассказал в интервью NBC.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — сказал он. При этом глава Белого дома добавил, что есть «хорошая вероятность того, что мы могли бы сделать это без применения военной силы», однако отметил, что ничего не исключает.

Такое заявление Трамп сделал после того, как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посетил крупнейший остров на Земле. В ходе визита он обвинил Данию в том, что она неспособна защитить территорию. В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен раскритиковал тон Вэнса. Он подчеркнул, что «так не разговаривают с близкими союзниками».

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