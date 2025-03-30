Федор Конюхов поднялся на борт следующего в Китай сухогруза

Конюхов завершил экспедицию и поднялся на борт следующего в Китай сухогруза

Российский путешественник и священник Федор Конюхов, досрочно завершивший переход от Южной Америки до Австралии, поднялся на борт следующего в Китай сухогруза. Об этом написал экспедиционный штаб в Telegram-канале.

В центре по координации поисково-спасательных операций, находящегося на острове Реюнион, сообщили, что Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай. «Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong», — отмечается в публикации.

Ранее путешествие Конюхова через океан досрочно завершилось из-за поломки лодки. У нее случилось множество поломок систем управления и жизнеобеспечения, из-за чего на 114-й день плавания Конюхов остановил экспедицию.