Телезвезда рассказал о работе уборщиком за собаками

Участник британских шоу Даулинг рассказал, что работал уборщиком за собаками

Участник британских телешоу, теле- и радиоведущий Брайан Даулинг рассказал о своей первой работе. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он признался, что в детстве убирал за собаками.

Даулинг заявил, что уже два года работает ведущим на радиостанции Дублина 98FM. «Когда я начал этим заниматься, я не знал, что ждет меня впереди, поскольку раньше я никогда не был постоянным ведущим радиошоу. (...) Я бесконечно счастлив и благодарен за каждую возможность, которая у меня есть. К счастью, я не боюсь тяжелой работы, долгих рабочих дней и ранних подъемов», — написал он.

Телезвезда добавил, что начал трудиться в 11 лет. «Я выгуливал собак и убирал за ними фекалии», — раскрыл он свою первую работу.

Ранее Даулинг рассказал о совете, который получил больше 20 лет назад на телевидении. По словам ведущего, его научили всегда представляться перед гостями, приглашенными в программу.

Брайан Даулинг является победителем второго сезона популярного в Великобритании реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother). Он также был участником третьего сезона британской версии кулинарного шоу «Адская кухня» (Hell's Kitchen).