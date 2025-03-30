На Украине полицейские мобилизовали мужчину на глазах у его семьи

«Страна.ua»: Полицейские в Хмельницком мобилизовали украинца на глазах у семьи

Полицейские вместе с сотрудниками военкомата в городе Хмельницкий на западе Украины задержали на улице мужчину на глазах его жены и ребенка. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты отмечают, что речь идет об очередном случае «жесткой мобилизации». На опубликованном видео вместе с полицейскими видны сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»). Мужчине заломили руки и повалили его на землю.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР. Такие случаи фиксируются на красноармейском и дзержинском направлениях.