Deep State: ВС РФ продвинулись в районе Преображенки, Александрополя и Нового

Вооруженные силы (ВС) России за сутки продвинулись на трех направлениях фронта. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram-канале.

По данным ресурса, российские военные продвинулись в районе села Преображенка в Покровском районе. Кроме того, продвижение Российской армии зафиксировано у Александрополя под Нью-Йорком, а также под Екатериновкой и в сторону Нового на лиманском направлении.

Ранее аналитический ресурс Deep State сообщал о наступлении ВС России на купянском, лиманском, торецком, времеевском и курском направлениях. Отмечалась высокая интенсивность штурмовых действий. Например, в Покровске (Красноармейск) интенсивность атак приближалась к уровню второй половины января 2025 года, когда было потеряно в семь раз больше территорий, чем за весь март на этом направлении.