Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 30 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении ВС России на трех направлениях

Deep State: ВС РФ продвинулись в районе Преображенки, Александрополя и Нового
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки продвинулись на трех направлениях фронта. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram-канале.

По данным ресурса, российские военные продвинулись в районе села Преображенка в Покровском районе. Кроме того, продвижение Российской армии зафиксировано у Александрополя под Нью-Йорком, а также под Екатериновкой и в сторону Нового на лиманском направлении.

Ранее аналитический ресурс Deep State сообщал о наступлении ВС России на купянском, лиманском, торецком, времеевском и курском направлениях. Отмечалась высокая интенсивность штурмовых действий. Например, в Покровске (Красноармейск) интенсивность атак приближалась к уровню второй половины января 2025 года, когда было потеряно в семь раз больше территорий, чем за весь март на этом направлении.

    Обсудить
    Последние новости

    Рогозин рассказал о ситуации после новостей о скором прекращении огня

    Хозяин приюта для собак в Белгородской области попал в реанимацию после удара ВСУ

    Россиянам дали рекомендации по заказу товаров из Китая

    Звезде реалити-шоу сломал нос ее ребенок

    На Украине заявили о продвижении ВС России на трех направлениях

    В РФС назвали сроки завершения работы над российским аналогом FIFA

    Раскрыты подробности о прокатившем полицейского на капоте россиянине

    Умер актер фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

    Российский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя и попал на видео

    У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше