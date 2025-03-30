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20:19, 30 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли планы Прибалтики по Украине

Боуз: Прибалтика хочет войны до последнего украинца
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Прибалтийские страны намерены воевать до последнего украинца, убежден ирландский журналист Чей Боуз. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на заявление министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене о том, что страны Балтии видят угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине.

«Война до последнего украинца ради "безопасности" Прибалтики», — раскрыл планы прибалтийских стран Боуз.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что подобные заявления стран Балтии сделаны не от большого ума.

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