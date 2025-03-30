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10:59, 30 марта 2025Бывший СССР

Страны Балтии усмотрели для себя угрозу в прекращении огня на Украине

FT: Страны Балтии видят угрозу своей безопасности в прекращении огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Страны Балтии видят угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине. Об этом рассказали министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в интервью Financial Times (FT).

По словам Ханно Певкура, после того, как боевые действия на Украине прекратятся, Россия якобы «очень быстро перераспределит свои силы». «Это означает, что уровень угрозы также значительно возрастет очень быстро», — сказал он.

Его литовская коллега Шакалене выступила с похожим заявлением. «Давайте не будем питать иллюзий... Россия будет использовать это время после прекращения огня для укрепления своего военного потенциала», — отметила министр.

Кроме того, оба министра выступили против передислокации войск НАТО из своих стран для формирования так называемых европейских «сил сдерживания» на Украине. По мнению эстонского министра, размещение западных военных на украинской территории поставит под угрозу восточный фланг альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе сейчас доминируют милитаристский подход. Он подчеркнул, что европейские страны под предлогом эфемерной российской угрозы раздувают военные и оборонные расходы, что негативно отразится на экономике этих государств.

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