На Западе указали на проблему Дании из-за Украины

Профессор Дизен: Дания не сможет дать отпор США из-за помощи Украине

Дания не в состоянии противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии из-за военной помощи Украине. Об этом пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Он отметил, что Дания передала большую часть имеющегося у него оружия Киеву, в том числе истребители F-16. В результате, как указал Дизен, она не сможет дать отпор Штатам, если они попытаются аннексировать Гренландию. «Что будут делать ее европейские союзники?» — задался он вопросом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Он добавил, что есть «хорошая вероятность того, что мы могли бы сделать это без применения военной силы».