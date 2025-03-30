Назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов

Ifop: 37 процентов французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента

Назван процент французов, готовых голосовать за главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году. Об этом говорится в результатах исследования компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

В рамках проведенного анализа были рассмотрены четыре варианта состава кандидатов в первом туре, при этом в каждом из них Ле Пен лидирует. Так, отмечается, что за нее могут отдать голоса до 37 процентов граждан.

В то же время на втором месте в списках претендентов на пост президента оказался бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, а на третьем — основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

30 сентября начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.