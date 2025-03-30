РИА Новости стало известно, что ВСУ воюют импортными снарядами с 2022 года

Украинские войска почти три года воюют, используя иностранные снаряды. Такие сроки назвал РИА Новости пленный Александр Смольников.

По словам мужчины, который был мобилизован в первый день спецоперации из Черниговской области, участвовал в боевых действиях на донецком направлении с лета 2022 года и сдался в плен недалеко от Угледара (ДНР), импортные снаряды появились у украинцев примерно в августе того же года.

«Старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, (...) которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые», — приводит агентство его слова.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» со ссылкой на слова одного из пленных сообщил, что солдаты ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен. Многие из них убеждены, что США предали Украину, а в самой их стране процветает коррупция.