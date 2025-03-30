Солдат ВСУ заявил, что США продали Украину

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали бросать позиции и сдаваться в плен. Многие из них убеждены, что США предали и продали их страну, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на слова одного из пленных.

Военнослужащий рассказал, что он не проходил никаких длительных курсов подготовки. Тренировки длились от трех до пяти дней, после чего солдат направляли на линию боевого столкновения. Он попал в плен, пытаясь удерживать уже потерянную позицию. Командование и часть личного состава с этой позиции бежали.

«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идет, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — рассказал боец. Он отметил, что российские солдаты к нему хорошо относились.

Кроме того, военный пожаловался на коррупцию на Украине, отметив, что на военные нужды страны выделяется недостаточно денег. Он также добавил, что воевать сейчас уже не за что — по его мнению, Америка продала Украину.

«Мы часто смотрим новости, и видим, как Америка нас продает. Тогда смысл воевать за то, что уже продано? Парни, сдавайтесь в плен», — резюмировал военный.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВСУ в Донецкой народной республике наносили удары по своим солдатам, которые сдавались в плен.