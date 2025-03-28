Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 28 марта 2025Россия

«Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

МО РФ заявило о фактическом уничтожении газоизмерительной станции «Суджа»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Кадр: Минобороны России

Министерство обороны России сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоизмерительную станцию «Суджа». Российское оборонное ведомство рассказало, что ракетный удар был совершен утром в пятницу, 28 марта.

[ВСУ был] нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа»

Министерство обороны России

По информации ведомства, ВСУ ударили около 10:20 по московскому времени. В результате атаки на объекте начался масштабный пожар, приведший к фактическому уничтожению станции.

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea via Reuters

Было опубликовано видео горящей станции, на котором видны охваченные огнем технологические установки. На сделанной с дрона видеозаписи можно увидеть языки пламени, которые поднимаются на десятки метров, а также густые клубы дыма в небе.

Кроме того, российские военные заявили о перехвате 19 украинских ударных беспилотников в Саратовской области. По данным Минобороны, целью атаки была инфраструктура местного нефтеперерабатывающего завода.

Министерство обороны России напомнило о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о прекращении атак на гражданские энергообъекты. В ведомстве считают, что такие заявления носят характер уловки и направлены на сохранение позиций украинских войск и поддержку со стороны западных союзников.

Все публично заявленные обязательства <...> являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников»

Министерство обороны России

Москва обвинила Киев в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам

26 марта российское Минобороны заявило, что украинские силы атаковали энергетическую инфраструктуру Курской области. По данным ведомства, беспилотник атаковал объект ПАО «Россети Центр — Курскэнерго», что привело к каскадному отключению нескольких подстанций. В результате более четырех тысяч потребителей в Хомутовском районе остались без электричества. Также был зафиксирован удар по объекту «Россети Центр — Брянскэнерго», два дрона были сбиты при попытке атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму, в районе мыса Тарханкут.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Между тем в Генштабе ВСУ отвергли обвинения, заявив, что украинские военные не наносили ударов по объектам в Крыму, Курской и Брянской областях.

Россия заявила, что с ее стороны мораторий на удары продолжает действовать

Россия, в свою очередь, заявила, что сохраняет введенный ранее мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России Владимира Путина о приостановке атак остается в силе.

Материалы по теме:
Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать
Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать
27 марта 2025
Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это
Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это
26 марта 2025
«Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов
«Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов
13 марта 2025

При этом Вооруженные силы России уничтожили несколько собственных беспилотников, направленных на объекты украинской энергетики. Семь дронов были ликвидированы в небе с помощью зенитного комплекса «Панцирь» и дежурного истребителя ВКС России.

Путин и Трамп обсудили взаимный отказ Москвы и Киева от ударов по энергообъектам

18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер поддержал инициативу о 30-дневном взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам. Владимир Зеленский также выразил согласие с этим предложением, призвав американскую сторону определить список объектов, подлежащих защите.

Кремль опубликовал перечень инфраструктурных объектов России и Украины, на которые распространяется действие временного моратория.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

В него вошли предприятия нефтепереработки, нефтегазопроводы, хранилища, насосные станции, а также энергетическая инфраструктура — электростанции, подстанции, трансформаторы, распределительные узлы, АЭС и дамбы ГЭС. Соглашение вступило в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая получает право отказаться от обязательств по его соблюдению.

Позднее Вашингтон и Москва также начали разработку механизмов реализации достигнутого соглашения. По данным Белого дома, США продолжат содействовать переговорам между Россией и Украиной с целью достижения мирного урегулирования.

    Обсудить
    Последние новости

    «Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

    Кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео

    Главный редактор российской газеты сбежал от полиции

    Трамп выразил уважение мусульманам

    Мощное землетрясение уничтожает небоскребы и мосты в Таиланде и Мьянме. Видео

    Меган Фокс родила четвертого ребенка

    Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

    В квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe обнаружили нарколабораторию

    Ожидание прорывных результатов от встречи с делегацией США назвали наивным

    Появились подробности смерти Героя России майора Тибилова в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше