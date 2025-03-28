«Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

МО РФ заявило о фактическом уничтожении газоизмерительной станции «Суджа»

Министерство обороны России сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоизмерительную станцию «Суджа». Российское оборонное ведомство рассказало, что ракетный удар был совершен утром в пятницу, 28 марта.

[ВСУ был] нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» Министерство обороны России

По информации ведомства, ВСУ ударили около 10:20 по московскому времени. В результате атаки на объекте начался масштабный пожар, приведший к фактическому уничтожению станции.

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea via Reuters

Было опубликовано видео горящей станции, на котором видны охваченные огнем технологические установки. На сделанной с дрона видеозаписи можно увидеть языки пламени, которые поднимаются на десятки метров, а также густые клубы дыма в небе.

Кроме того, российские военные заявили о перехвате 19 украинских ударных беспилотников в Саратовской области. По данным Минобороны, целью атаки была инфраструктура местного нефтеперерабатывающего завода.

Министерство обороны России напомнило о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о прекращении атак на гражданские энергообъекты. В ведомстве считают, что такие заявления носят характер уловки и направлены на сохранение позиций украинских войск и поддержку со стороны западных союзников.

Все публично заявленные обязательства <...> являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников» Министерство обороны России

Москва обвинила Киев в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам

26 марта российское Минобороны заявило, что украинские силы атаковали энергетическую инфраструктуру Курской области. По данным ведомства, беспилотник атаковал объект ПАО «Россети Центр — Курскэнерго», что привело к каскадному отключению нескольких подстанций. В результате более четырех тысяч потребителей в Хомутовском районе остались без электричества. Также был зафиксирован удар по объекту «Россети Центр — Брянскэнерго», два дрона были сбиты при попытке атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму, в районе мыса Тарханкут.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Между тем в Генштабе ВСУ отвергли обвинения, заявив, что украинские военные не наносили ударов по объектам в Крыму, Курской и Брянской областях.

Россия заявила, что с ее стороны мораторий на удары продолжает действовать

Россия, в свою очередь, заявила, что сохраняет введенный ранее мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России Владимира Путина о приостановке атак остается в силе.

При этом Вооруженные силы России уничтожили несколько собственных беспилотников, направленных на объекты украинской энергетики. Семь дронов были ликвидированы в небе с помощью зенитного комплекса «Панцирь» и дежурного истребителя ВКС России.

Путин и Трамп обсудили взаимный отказ Москвы и Киева от ударов по энергообъектам

18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер поддержал инициативу о 30-дневном взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам. Владимир Зеленский также выразил согласие с этим предложением, призвав американскую сторону определить список объектов, подлежащих защите.

Кремль опубликовал перечень инфраструктурных объектов России и Украины, на которые распространяется действие временного моратория.

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В него вошли предприятия нефтепереработки, нефтегазопроводы, хранилища, насосные станции, а также энергетическая инфраструктура — электростанции, подстанции, трансформаторы, распределительные узлы, АЭС и дамбы ГЭС. Соглашение вступило в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая получает право отказаться от обязательств по его соблюдению.

Позднее Вашингтон и Москва также начали разработку механизмов реализации достигнутого соглашения. По данным Белого дома, США продолжат содействовать переговорам между Россией и Украиной с целью достижения мирного урегулирования.