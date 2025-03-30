Названы помогавшие Украине готовить атаку на Крымский мост государства

NYT: Украина готовила атаку на Крымский мост совместно с США и Британией

Атака Украины на Крымский мост в августе 2024 года была частью совместной операции под названием Lunar Hail («Лунный град»), разработка которой проходила под руководством военных США и Британии. Об этом пишет The New York Times.

«Американские и британские офицеры контролировали практически все аспекты каждого удара, от определения координат до расчета траекторий полета ракет», — говорится в материале.

Согласно планам Киева и его союзников, для атаки уязвимых частей моста предполагалось применить ракеты ATACMS. После этого в дело должны были вступить беспилотные катера — с их помощью планировалось подорвать одну или несколько опор моста.

В итоге 16 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту 12 ракетами ATACMS. Все они были сбиты российским средствами противовоздушной обороны.