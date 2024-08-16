Украина пыталась ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS

МО РФ: силы ПВО в ночь на 16 августа отразили атаку 12 ATACMS на Крымский мост

В ночь на пятницу, 16 августа, Украина пыталась ударить по Крымскому мосту американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что Крымский мост пытались атаковать 12 американских ракет. Все воздушные цели уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО), отчитались в ведомстве.

16 августа глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки ВСУ на город. Никакие объекты в городе не пострадали, заверял он. В Минобороны впоследствии уточняли, что у Крыма нейтрализовали пять беспилотников и уничтожили два безэкипажных катера.

Это не первая попытка атаки ВСУ на Крымский мост в 2024 году. В мае Украина выпустила по объекту десять ракет ATACMS — их сбили средства ПВО. Министр обороны Андрей Белоусов тогда сообщал, что благодаря действиям российских военных удалось спасти сотни жизней.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль, загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета. Затем ВСУ пытались атаковать сооружение 17 июля 2023 года — подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.