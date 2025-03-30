Некоторым российским водителям напомнили о риске получить штраф с 1 апреля

Юрист Хаминский: С 1 апреля водители с иностранными правами могут получить штраф

Водители, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года, рискуют с 1 апреля 2025 года получить штраф до 15 тысяч рублей, если не заменят иностранные права на российские. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В 2023 году в федеральный закон о безопасности дорожного движения внесли изменения. Согласно этим поправкам, иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить водительские права других стран на российские», — уточняется в материале. Юрист пояснил, что езда с иностранными правами будет приравниваться к вождению без прав, размер штрафа за такое правонарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, отмечается, что с 1 апреля этого года также нельзя будет заменить права в упрощенном порядке. Водители, которые не успеют этого сделать, будут вынуждены сдавать экзамен. Чтобы получить права категории A и B, кандидат должен будет сдать только теоретическую часть экзамена. Для получения прав категории C и D необходимо сдать и теорию, и практику, отметил Хаминский.

Ранее стало известно, что в России с 2022 года почти в 10 раз выросло число конфискованных у пьяных водителей автомобилей. В первом полугодии 2024 года было конфисковано 5800 транспортных средств.